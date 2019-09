Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach premier Mateusz Morawiecki przedstawił i podpisał Pakiet dla Przedsiębiorców. To pięciopunktowy program zawierający propozycje takie jak: ulga w ZUS średnio 500 zł dla małych firm; ryczałtowy ZUS bez zmian dla firm o przychodach powyżej 10 tys. zł; podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego i 9-proc. CIT-u oraz ponad 1 mld zł dla inwestorów.

Posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna powiedziała PAP, że ogłoszenie Pakietu dla Przedsiębiorców wprowadziło chaos w systemie podatkowo-składkowym. "Obawiam się, że na koniec kampanii wyborczej systemem podatkowo-składkowy na skutek chaosu wprowadzanego kolejnymi zapowiedziami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego będzie tak skomplikowany, że nie tylko przedsiębiorcy, ale nawet minister finansów nie będzie mógł się w nim połapać" - skomentowała.

Dodała, że "PiS sam nie będzie wiedział, które daniny podniósł, a które obniżył". Jej zdaniem pakiet został ogłoszony po to, aby wprowadzić "zamieszanie w głowach wyborców i ukryć prawdziwe problemy". Leszczyna tłumaczyła, że Polacy wciąż nie dostali odpowiedzi na pytania takie jak: co z chorymi na raka oraz co z rosnącą śmiertelnością Polaków.

Zdaniem Leszczyny ogłoszenie Pakietu świadczy o "niepoważnym" traktowaniu przedsiębiorców. "Tydzień temu z ust premiera usłyszeli o składce ZUS uzależnionej od dochodów, a dzisiaj słyszą, że to był żart" - skomentowała posłanka PO.

Dodała, że PiS "zamiast komplikować system, powinno wywiązać się z pustej obietnicy sprzed czterech lat i podnieść kwotę wolną od podatku do 8 tys. zł". Przekonywała, że podatkowa propozycja Koalicji Obywatelskiej "pozostaje nie do przebicia", bo - jak dodała - "u nas wszyscy są wygrani: pracownicy i pracodawcy".

Zgodnie z ogłoszonym przez premiera Pakietem dla Przedsiębiorców, jeśli miesięczny dochód firmy nie przekracza 6 tys. zł, a miesięczny przychód - 10 tys. zł, przedsiębiorca zapłaci miesięcznie średnio o 500 zł niższą składkę do ZUS. Z propozycji ma skorzystać ponad 270 tys. przedsiębiorstw w Polsce. Premier zapewnił, że ryczałtowy ZUS dla przedsiębiorców o przychodach powyżej 10 tys. zł pozostanie bez zmian - będą oni rozliczali składki na obecnych zasadach. "Zmiany nie będą wiązały się z jakimkolwiek podwyższeniem stawek ZUS dla przedsiębiorców" - podkreślono w Pakiecie.

Zgodnie z zapowiedzią premiera limit przychodów, do którego firmy mogą ryczałtowo rozliczać podatek, zostanie w pierwszej kolejności podniesiony czterokrotnie - z 250 tys. euro do 1 mln euro rocznych przychodów. W przyszłości próg zastosowania ryczałtu ma jeszcze wzrosnąć do wysokości 2 mln euro. Obniżona od 2019 r. do 9-proc. stawka podatku CIT obejmie większą liczbę firm - limit przychodów zostanie bowiem podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Premier Morawiecki zapowiedział również przeznaczenie ponad 1 mld zł (1,123 mld zł) dla małych i średnich firm, które chcą rozwijać się na polskim rynku.

