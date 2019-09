Członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Janusz Sobolewski podpisali we wtorek umowy z przedstawicielami dwóch warszawskich klinik: Medi Partner Sp. z o.o. i Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o, wybranych do realizacji mazowieckiego programu in vitro.

Program obejmie 440 par, które będą mogły liczyć nawet na 80 proc. dofinansowania procedury. W sumie władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel blisko 6,7 mln zł.

"Ten program to uzupełnienie realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego programu naprotechnologii. Chcemy, aby mieszkańcy Mazowsza sami wybrali, z której metody skorzystają" – podkreśliła Elżbieta Lanc. Dodała, że program powstał z inicjatywy klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

Zarząd województwa wybrał trzy kliniki, które będą realizowały program: Medi Partners Sp. z o.o. z Warszawy, Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. i Gravida Sp. z o.o. z Płocka. Do udziału w programie można już się zgłaszać do podmiotów z Warszawy, a od czwartku – po podpisaniu umowy – będzie można zgłaszać się do Gravidy Sp. z o.o. z Płocka.

Pieniądze przeznaczone przez samorząd województwa mazowieckiego pozwolą na przeprowadzenie 1322 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, które obejmą ok. 440 par (przy założeniu, że jedna para skorzysta z trzech procedur). Przewidywana wysokość dofinansowania, na które może liczyć para, będzie się wahać w przedziale od 5,2 do 15,6 tys. zł.

"Problem bezpłodności dotyka wielu par. Niestety nie wszystkim będziemy mogli pomóc. Przewidujemy, że z naszego programu skorzysta minimum 440 par. W przypadku gdy do zapłodnienia dojdzie w pierwszej z trzech prób, ta liczba będzie rosła" – poinformował Sobolewski.

W ramach programu przeprowadzonych zostanie również 20 procedur mrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym.

Program samorządu województwa będzie realizowany w latach 2019-2022.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska