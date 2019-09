Według tego źródła brytyjski premier skróci swój pobyt na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku i tuż po wygłoszeniu przemówienia powróci do kraju, a jeszcze we wtorek wieczorem odbędzie naradę z członkami rządu.

Odnosząc się do decyzji Sądu Najwyższego, uznającej zawieszenie przez niego parlamentu za niezgodne z prawem, Johnson powiedział stacji BBC, że uszanuje to orzeczenie, choć osobiście nie uważa, by decyzja sędziów była słuszna. Podkreślił też, że jego priorytetem pozostaje doprowadzenie do brexitu w obecnie obowiązującym terminie, czyli 31 października.

Po orzeczeniu sądu spiker Izby Gmin John Bercow ogłosił, że parlament wznowi obrady w środę przed południem.

>>> Czytaj też: Sąd Najwyższy: zawieszenie brytyjskiego parlamentu niezgodne z prawem