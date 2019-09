Kolej zapewnia, że w toku prac będzie wybrany - z udziałem zainteresowanych mieszkańców - wariant najbardziej optymalny.

Interwencję zapowiadają politycy PO-KO.

Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK poinformował we wtorek PAP, że północna obwodnica Białegostoku to element przygotowań do modernizacji międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica na odcinku od Białegostoku przez Ełk (warmińsko-mazurskie) i dalej do granicy z Litwą w Trakiszkach.

"Budowa północnej obwodnicy Białegostoku umożliwi sprawniejszy ruch pociągów dalekobieżnych – nie będzie konieczności zmiany kierunku jazdy na stacji Białystok; skrócenie czasu przejazdu z Warszawy do Ełku, Suwałk i w kierunku krajów nadbałtyckich. Polepszą się także warunki transportu towarów" - tłumaczy Jakubowski.

Dodał, że w trakcie prowadzonych obecnie konsultacji społecznych ma być wskazany "optymalny" wariant przebiegu tej obwodnicy. "Podczas spotkań mieszkańcom prezentowane są wstępne warianty wytyczenia obwodnicy Białegostoku" - zaznaczył Jakubowski.

Kolejne takie konsultacje mają się odbyć 7 października w Wasilkowie - podaje urząd miasta Wasilkowa. W poniedziałek wieczorem w konsultacjach w Pogorzałkach w gminie Dobrzyniewo Duże wzięło udział kilkaset osób. Podnoszono, że w okolicy jest wiele nowych domów, inwestycja będzie oznaczała wyburzenia, zniszczenie tych domów, a na to mieszkańcy się nie godzą.

Jakubowski wyjaśnił, że na początku 2020 r. kolej przedstawi trzy warianty przebiegu korytarzy, które - jak podał - mają uwzględniać wszystkie uwarunkowania tej inwestycji, związane zarówno z warunkami terenowymi jak i względami społecznymi. Dodał, że spośród tych trzech wariantów będzie wybrany optymalny wariant do dalszych prac nad tą inwestycją.

"PKP Polskim Liniom Kolejowym zależy na rozwiązaniu, które będzie najlepsze dla ruchu kolejowego i rosnących potrzeb pasażerów oraz mieszkańców terenów, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja" - dodał Jakubowski.

Poseł Krzysztof Truskolaski, kandydat w wyborach Koalicji Obywatelskiej, poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Białymstoku, że skierował kilka dni temu do ministra infrastruktury interpelację w tej sprawie. Pyta w niej m.in. czy prezentowane warianty mogą być zmienione.

Truskolaski zaproponował także, by w Białymstoku z udziałem szerokiego grona zainteresowanych odbyły się konsultacje społeczne w sprawie spornej obwodnicy. Truskolaski, który uczestniczył w konsultacjach w Pogorzałkach powiedział, że mieszkańcy nie zgodzili się na żaden z czterech proponowanych przez PKP PLK wariantów przebiegu tej obwodnicy. "Dlatego, że przebiegają przez ich domy, przez ich posesje" - mówił Truskolaski.

Do sprawy obwodnicy odnieśli się również we wtorek na konferencji prasowej w Białymstoku poseł PO-KO Robert Tyszkiewicz - lider listy PO-KO do Sejmu w Podlaskiem oraz kandydat na senatora, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. Kandydaci prezentowali tzw. sześciopak dla Białegostoku, czyli sześć inwestycji - jak mówili - ważnych dla rozwoju miasta oraz zdrowia i komfortu życia mieszkańców, o których realizację i dofinansowane z budżetu państwa i środków UE będą zabiegać.

Jedną z nich jest budowa wiaduktu nad torami kolejowymi przy ul. Popiełuszki. Nikitorowicz mówił, że to kolej miała budować ten tunel w ramach budowy linii Rail Baltica. "Niestety ciągle nie możemy się tego doczekać" - podkreślił.

"Ta inwestycja nie może powstawać wbrew ludziom i przeciwko ludziom" - mówił o północnej kolejowej obwodnicy miasta Nikitorowicz. Robert Tyszkiewicz - oceniał, że potrzebne są w sprawie tej inwestycji "dobre konsultacje". "To zaczyna wyglądać jak pretekst, by nie budować" - oceniał Tyszkiewicz.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka