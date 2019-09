Wskaźnik Euro Stoxx 600 jest na minusie o 0,5 proc. Spadkom przewodzą spółki energetyczne i technologiczne.

Inwestorów niepokoi m.in. polityczne zamieszanie w USA i Wielkiej Brytanii.

Komplikuje się sytuacja prezydenta USA Donalda Trumpa - przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała we wtorek rozpoczęcie przez sześć komisji Izby Reprezentantów "oficjalnego dochodzenia" w celu ustalenia, czy uzasadnione jest postawienie prezydenta Donalda Trumpa przed sądem Kongresu, czyli rozpoczęcie jego "impeachmentu".

Śledztwo ma ustalić, czy Donald Trump zabiegał o pomoc władz Ukrainy w poszukiwaniu informacji, które mogłyby zaszkodzić jego potencjalnemu rywalowi w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Tymczasem zbliża się już 13. z kolei runda amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych, a prezydent Donald Trump podczas swojego wystąpienia na forum ONZ znów oskarżył Chiny o manipulację walutami, kradzież własności intelektualnej i dumping produktów.

Może coś się zmieni w konflikcie USA-Iran na Bliskim Wschodzie, ale na razie prezydent Iranu Hasan Rowhani wskazał, że przed jakimkolwiek spotkaniem przywódców Iranu i USA, Donald Trump powinien najpierw podjąć działania, które umożliwią odbudowę zaufania w relacjach amerykańsko-irańskich.

"Pan Trump doprowadził do utraty tego zaufania, wycofując USA z porozumienia nuklearnego z Iranem" - powiedział Rowhani o możliwym spotkaniu z Trumpem w Nowym Jorku na marginesie obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "Jeśli rząd USA chce prowadzić dialog, musi stworzyć do tego warunki" - dodał prezydent Iranu.

Do spotkania obu przywódców w Nowym Jorku chce doprowadzić prezydent Francji Emmanueal Macron, który zabiega o złagodzenie napięć w relacjach amerykańsko-irańskich.

Tymczasem w środę brytyjska Izba Gmin ma wznowić obrady po tym, gdy brytyjski Sąd Najwyższy orzekł we wtorek, że zawieszenie prac parlamentu przez premiera Borisa Johnsona było niezgodne z prawem, a tym samym uznane zostało za niebyłe.

"Jeśli chodzi o ryzyka na rynkach to mamy niepewność związaną w wojną handlową USA-Chiny, niepewność co do dalszych losów globalnej gospodarki, niepewność związaną z brexitem" - wylicza Caroline Simmons, ekonomistka UBS Wealth Management.

"Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli mamy odpowiednio zdywersyfikowany portfel - na całym świecie i w różnych klasach aktywów - to może być całkiem dobry sposób, aby poradzić sobie w tymi wszystkimi niepewnościami" - ocenia.

W centrum uwagi rynkowych graczy w środę mogą być wystąpienia bankierów centralnych z Fed - o 14.00 Charlesa Evansa z Fed w Chicago, o 16.00 Esther George - z Fed w Kansas City - i Lael Brainard - gubernator Fed, a o 1.00 - Roberta Kaplana z Fed w Dallas.

Na rynku walutowym japoński jen jest wyceniany po 107,30 za 1 USD, w dół o 0,2 proc., po tym gdy we wtorek zyskał 0,5 proc. Euro kosztuje 1,0996 USD - po stracie 0,2 proc., a brytyjski funt traci 0,3 proc. do 1,2451 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,64 proc., w dół o 1 pb, a 2-letnich 1,61 proc. - po spadku o 1 pb.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,93 proc. do 56,76 USD/b, a Brent na ICE traci 1,16 proc. do 62,37 USD/b.

Złoto jest na poziomie 1.529,93 USD za uncję, w dół o 0,1 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 9.40