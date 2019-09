Michał Dworczyk, szef KPRM, poinformował w środę na konferencji prasowej we Wrocławiu, że we wtorek Rada Ministrów podjęła historyczną decyzję dla subregionu wałbrzyskiego i południowej części Dolnego Śląska. Rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych, wpisując w dokument dwie dolnośląskie inwestycje.

„Wpisano tam budowę nowej drogi ekspresowej, która połączy Wrocław ze Świdnicą, Wałbrzychem i Bolkowem. Będzie również budowana droga ekspresowa S8 z Wrocławia do Kłodzka. To historyczny moment dla subregionu wałbrzyskiego, bo otwiera ten region. Umożliwi to nie tylko mieszkańcom szybsze dotarcie do Wrocławia, ale na pewno wpłynie na rozwój turystyki oraz ułatwi działalność przedsiębiorcom, inwestującym w tym regionie” - powiedział Dworczyk.

Dodał, że budowa obu dróg będzie szacunkowo kosztować w sumie 8-9 mld zł. Nowa trasa S8 ma mieć długość 80 km, a oznaczona jako droga S5 trasa z Wrocławia przez Sobótkę, do Świdnicy, Wałbrzycha i Bolkowa ma mieć długość ok. 60 km.

Podkreślił, że nowa droga ekspresowa S5, która będzie przebiegać równoległe do autostrady A4, odciąży tę najbardziej w Polsce zatłoczoną i zakorkowaną z autostrad i umożliwi połączenie z drogą ekspresową S3, która obecnie kończy się w Bolkowie.

"Ta trasa ma zatem nie tylko ogromne znaczenie dla 300 tysięcy mieszkańców powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego, którzy będą mogli szybciej dotrzeć do Wrocławia, bo czas podróży skróci się o 30 procent lub nawet o połowę. To droga również ważna dla tranzytu, dla turystów jadących np. do czeskiej Pragi, czy dla osób odwiedzających np. Góry Sowie czy Kotlinę Kłodzką" - mówił Dworczyk.

Szef KPRM zaznaczył, że ta decyzja o wpisaniu do rozporządzenia budowy obu dróg ekspresowych S8 i nowej S5 jest ważna dla Dolnoślązaków, ale też i dla całej Polski.

"To jest wynik kilku lat pracy, ale też i wynik politycznych decyzji o tym, że Polska powinna rozwijać się nie tylko poprzez inwestowanie w metropoliach, ale również poprzez inwestowanie w subregionach, które dotychczas były traktowane po macoszemu. Ja przypomnę, że subregion wałbrzyski, w docelowym układzie dróg szybkiego ruchu i autostrad, miał nie mieć ani jednego kilometra autostrady i drogi szybkiego ruchu. Dlatego mówienie o tej decyzji jako historycznej jest absolutnie uzasadnione" - powiedział Dworczyk.

Przypomniał, że plany dotyczące budowy drogi S8 do Kłodzka powstawały już od roku 2001 i zakładały pierwotnie drogę szybkiego ruchu, jednak jesienią 2015 r. ówczesny rząd przesądził, że droga z Wrocławia do Kłodzka będzie budowana w kategorii zwykłej drogi krajowej. Dodał, że dopiero w 2018 r. premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, by miała ona kategorię drogi ekspresowej i powstała w tzw. nowym korytarzu przebiegu.

