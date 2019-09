PGNiG OD dostarczy ok. 1000 ton LNG do aut ciężarowych Bisek-Asfalt do VI 2020r.



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy ponad 1 000 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) do 27 samochodów ciężarowych, należących do firmy Bisek-Asfalt z Dolnego Śląska, podała spółka. Umowa zakłada sukcesywne dostawy do 30 czerwca 2020 roku.

"Skroplony gaz ziemny będzie zasilał pierwszą i największą w Polsce flotę pojazdów ciężarowych z silnikami napędzanymi LNG. Jestem dumny, że PGNiG jest partnerem lidera rynku wykorzystania paliw alternatywnych, jakim jest polska firma Bisek-Asfalt" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.

Realizacja dostaw prowadzona będzie przy wykorzystaniu specjalistycznych autocystern kriogenicznych przystosowanych do przewozu gazu ziemnego w temperaturze 160 stopni poniżej zera. Umowa przewiduje, że ekologiczne paliwo LNG zasili nie tylko pojazdy własne firmy Bisek-Asfalt. Stacja tankowania LNG umożliwi także sprzedaż paliwa innym odbiorcom, wskazano również.

Transport skroplonego gazu ziemnego realizować będzie Gas-Trading, spółka należąca do grupy kapitałowej PGNiG, jak również samodzielnie firma Bisek-Asfalt, która będzie bezpośrednio odbierać paliwo z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

"Dostarczamy już gaz LNG do autobusów w Polsce, bunkrujemy nim statki, a dzięki ISO-kontenerom możemy transportować LNG drogami lądowymi, koleją lub szlakiem wodnym. Wejście w ciężki transport kołowy pokazuje, jak uniwersalnym paliwem jest LNG. Szczególnie teraz, gdy obowiązuje zerowa stawka akcyzowa, LNG i CNG są rzeczywistą alternatywną dla paliw ropopochodnych" - skomentował prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Pojazdy ciężarowe zasilane LNG zyskują coraz większą popularność również ze względów ekonomicznych. Ich potencjał doceniono m.in. w Niemczech, gdzie mogą one poruszać się bezpłatnie po autostradach. Tego typu preferencje dla paliw gazowych w transporcie w połączeniu z atrakcyjną ceną paliwa powodują, że przewoźnicy są coraz częściej zainteresowani skorzystaniem z tego rozwiązania, wskazano.

"Jesteśmy polską firmą, która posiada najliczniejszą flotę pojazdów zasilanych gazem LNG. Dzięki umowie z tak zaufanym partnerem, jak PGNiG zapewniamy sobie bezpieczne dostawy tego ekologicznego, ale także niezwykle ekonomicznego paliwa. Planujemy dalsze inwestycje w ten obszar i sprzedaż LNG także klientom zewnętrznym, którzy zdecydują się na takie pojazdy" - powiedział prezes Bisek-Asfalt Michał Bisek.

"Dzięki takim firmom, jak Bisek-Asfalt, która wie jak opłacalne jest inwestowanie w pojazdy zasilane LNG, pokazujemy innym spedytorom oraz firmom logistycznym, że czas na paliwo LNG w transporcie już nadszedł" - podsumował wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)