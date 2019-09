FO Dębica ograniczy produkcję opon w IV kwartale 2019 r.



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica podjęła decyzję o ograniczeniu produkcji w IV kwartale 2019 r., podała spółka. Decyzja zarządu została podjęta w wyniku uzyskania od kluczowego klienta eksportowego spółki, firmy Goodyear, informacji o zmniejszeniu zamówień na opony produkowane przez spółkę w IV kwartale br.



"W wyniku ograniczenia produkcji, o którym mowa powyżej, prognozowana produkcja w 2019 r. będzie niższa o 3,42% w odniesieniu do opon do pojazdów osobowych i 1,82% w odniesieniu do opon do pojazdów ciężarowych w porównaniu do planów produkcyjnych na 2019 r." - czytamy w komunikacie.



Spółka zastrzegła, że ograniczenie produkcji opon w czwartym kwartale 2019 r. może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,93 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)