BNP Paribas BP ma zgodę KNF na zaliczenie zysku za II kw. br. do Tier 1



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto za II kw. 2019 r. w kwocie 243 972 498,6 zł oraz na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie skonsolidowanym zysku netto skonsolidowanego za II kw. 2019 r. w kwocie 217 059 983,56 zł, podał bank.

"Zaliczenie zysku netto drugiego kwartału 2019 r. do kapitału podstawowego Tier 1 banku pozwoli na poprawę jednostkowego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET I) oraz współczynnika kapitału Tier I o 0,3 pkt proc., jak również jednostkowego łącznego współczynnika wypłacalności (TCR) o 0,31 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 30 czerwca 2019 r. Współczynniki w ujęciu skonsolidowanym wzrosną o 0,26 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W sierpniu zarząd BNP Paribas Bank Polska wystąpił do KNF z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaliczenie do pozycji kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto za II kw. 2019 r.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)