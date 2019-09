Buzek: UE jest wielkim marzeniem dla imigrantów z całego świata [WYWIAD]

Dla imigrantów na całym świecie wielkim marzeniem i punktem odniesienia jest Unia Europejska, ale nie dla Europejczyków. Dla Europejczyków jest to coś, co mają, myślą, że jest im dane raz na zawsze i nie muszą o to zabiegać. Trzeba znaleźć odpowiedź na ten problem – twierdzi Jerzy Buzek.

Jak dodaje, skoro byliśmy przykładem dla wszystkich kontynentów przez ostatnie dziesięciolecia, a może i przez dwa czy trzy stulecia, to bądźmy tym przykładem również na przyszłość. Aby tak się mogło stać, musimy zajrzeć w siebie i uwierzyć, że to co robimy w Europie, ma naprawdę sens.

Zobacz całą rozmowę: