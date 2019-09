"Uruchomię wszystkie przewidziane procedury i wystąpię o odszkodowanie w wysokości 100 tys. euro" - oświadczył Di Maio. Dodał: "Musimy skończyć z tym targowiskiem". Jak wyjaśnił, chodzi zarówno o to, aby zablokować odpływ parlamentarzystów z klubu, jak i przyjmowanie ich do innych grup.

"Nadszedł moment, by wprowadzić warunek sprawowania mandatu; kto zmienia przynależność partyjną, wraca do domu" - podkreślił Di Maio, odnosząc się do obecnej sytuacji w Izbie Deputowanych i Senacie, gdzie zaczął się ruch w dwóch kierunkach. Dotyczy on także koalicjanta Ruchu, centrolewicowej Partii Demokratycznej i dlatego Di Maio chce rozmawiać na ten temat z jej kierownictwem.

Z Partii Demokratycznej odeszło w ostatnich dniach kilkudziesięciu parlamentarzystów, którzy przystąpili do nowej formacji utworzonej przez byłego premiera Matteo Renziego, Italia Viva. Przyłączyła się do niej również senator Ruchu Pięciu Gwiazd Gelsomina Vono.

Jeszcze większy niepokój jego kierownictwa budzą doniesienia o możliwym transferze grupy deputowanych do klubu niedawnego koalicjanta, obecnie opozycyjnej prawicowej Ligi. Według mediów do partii Matteo Salviniego przejdzie niebawem kilku polityków Pięciu Gwiazd, rozczarowanych i niezadowolonych z utworzenia rządu z Partią Demokratyczną. Taki krok może osłabić nowy rząd Giuseppe Contego w izbie niższej.

Komentatorzy wskazują, że zarówno Renzi, jak i Salvini prowadzą w parlamencie "werbunek" do swych ugrupowań.

Wobec starań obu senatorów Ruch Pięciu Gwiazd przypomniał o obowiązujących w nim surowych karach za zmianę barw partyjnych.

W 2016 roku ta antysystemowa formacja wprowadziła do swego regulaminu karę w wysokości 150 tys. euro, która groziła wtedy jego kandydatom startującym w wyborach samorządowych w Rzymie za nielojalność wobec własnego ugrupowania, sprzeciw wobec jego programu oraz spowodowanie strat wizerunkowych.

Od kilku lat Ruch założony przez komika Beppe Grillo zabiega o wprowadzeniu zasady wiążącego charakteru mandatu zdobytego w wyborach, to znaczy, aby w czasie całej kadencji parlamentu nie można było zmieniać przynależności partyjnej.

