Feerum ma aktualny portfel zamówień o wartości ok. 232 mln zł



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi około 232 mln zł i obejmuje 30 umów, natomiast potencjalny portfel klientów obejmuje 189,8 mln zł, podała spółka.

"Potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 39,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Istotna część wyników finansowych roku 2019 będzie pochodną realizacji kontraktów ukraińskich oraz kontraktu tanzańskiego. Realizacja powyższych umów przebiega zgodnie z planem, co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na wyniki najbliższych okresów, jak również na wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych przyszłych klientów z tamtejszych rynków lokalnych" - powiedział prezes Daniel Janusz, cytowany w komunikacie.

Realizacja kontraktu tanzańskiego przebiega zgodnie z planem - w chwili obecnej realizowane są ostatnie dostawy. Status prac ziemno-fundamentowych jest mocno zaawansowany, rozpoczęto także montaż konstrukcji stalowych. Zgodnie z pierwotnym założeniem prace prowadzone są równocześnie w każdej z pięciu lokalizacji, podano także.

Sprzedaż w zakresie znaczącej umowy z ukraińskim kontrahentem Epicentr K LLC rozpoczęła się planowo w drugiej połowie marca 2019 roku, a jej dalszy wpływ na osiągane wyniki finansowe widoczny będzie również w III kwartale 2019 roku.

"Poza kontraktami dla Epicentr K LLC planowane i projektowane są kolejne inwestycje na Ukrainie. Na rynku ukraińskim spółka obecna jest od dawna, ale to pierwsze umowy o takiej skali. Potrzeby inwestycyjne na Ukrainie, również w naszym obszarze zainteresowania, są ogromne. Spodziewamy się, że będziemy na tym rynku bardzo aktywni przez kolejne lata" - dodał Janusz.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.

(ISBnews)