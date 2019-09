A to wszystko w instytucji, która corocznie dysponuje kilkudziesięcioma milionami złotych na pomoc dla potrzebujących. I od której wymagać można wysokich standardów postępowania.

Komisja nadzorcza przygląda się Caritasowi Polska (CP) m.in. z powodu umowy z Commee Bridge. Na czym polega problem? Robert Kazimierski, dyrektor naczelny firmy, która od grudnia 2017 r. wykonywała zadania PR-owe dla CP, to równocześnie kierownik centrum medialnego kościelnej instytucji, które te zadania zlecała. A więc mowa o ewidentnym konflikcie interesów. Commee Bridge wystawiła organizacji charytatywnej faktury na sumę co najmniej 170 tys. zł. Co więcej, firma nie ma prawdziwego biura i zatrudnia „pracowników sezonowych”. A do tego na swojej stronie internetowej chwali się obsługą wydarzeń z okresu, gdy jeszcze… nie istniała.

DGP dowiedział się, że poniedziałek dla Roberta Kazimierskiego będzie ostatnim dniem pracy dla CP. Obecnie Caritas twierdzi, że umowa z Commee Bridge została rozwiązana za porozumieniem stron w maju, a do końca września trwa okres wypowiedzenia. Powody to, jak słyszymy, inne cele i wyzwania na przyszłość, a także zakończona restrukturyzacja działu medialnego CP. Do ostatnich dni przed publikacją tekstu z prowadzonych przez DGP rozmów nie wynikało jednak, że współpraca dobiegła końca. Sam dyrektor Caritas Polska – ks. Marcin Iżycki – jest z niej… zadowolony. – Nigdy nie miałem zastrzeżeń do jego pracy – mówi o Kazimierskim.

Byli pracownicy kościelnej instytucji przekonują, że przed 2017 r. i nastaniem nowego dyrektora – PR-em i mediami zajmowało się biuro prasowe. Bez konieczności wystawiania dodatkowych faktur komuś z zewnątrz. Zmiany wprowadził ks. Iżycki, rozstając się równocześnie z dotychczasową kadrą zarządzającą w Caritas i z osobami odpowiedzialnymi za media i PR.

W sierpniu sprawą zainteresował się Episkopat. Wezwał Komisję Nadzorczą Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów dotyczących kwestii zarządzania.

Obecnie w CP trwa kontrola. Na 8–9 października zaplanowano zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Niewykluczone, że zostaną tam przedstawione wyniki kontroli i że wówczas zapadną decyzje w sprawie ks. Iżyckiego.

