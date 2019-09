DataWalk zdecydował o emisji do 327 tys. akcji serii N po cenie 46 zł: szt.



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - DataWalk zakończył proces negocjacji z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi, dotyczący ich uczestnictwa w ewentualnej subskrypcji prywatnej akcji i podjął uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd podwyższył kapitał w drodze emisji do 327 000 akcji zwykłych serii N. Ustalona cena emisyjna akcji wynosi 46 zł.



"Pozyskanie kapitału od instytucji finansowych, oferujących kapitał na korzystnych warunkach, leży w interesie spółki oraz stanowi wyraz potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej emitenta wynikających z przynoszącej oczekiwane rezultaty strategii. Uzyskane środki przyczynią się do zwiększenia tempa i skali rozwoju biznesu grupy na kluczowych rynkach" - czytamy w komunikacie.



Zarząd spółki na mocy uchwały podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 413 804,80 zł do kwoty nie niższej niż 413 804,90 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,1 zł i nie wyższą, niż 32 700 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 327 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Ustalona za zgodą rady nadzorczej cena emisyjna akcji wynosi 46 zł.



Zgodnie z postanowieniem powołanej uchwały, za zgodą rady nadzorczej, pozbawiono jednocześnie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji.



"Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie spółki jako, że ma na celu optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez spółkę działalności oraz efektywnego rozwoju jej obecnych oraz przyszłych projektów, zapewniając spółce niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu spółki, co za tym idzie - również jej akcjonariuszy. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów" - czytamy dalej.



Zgodnie z postanowieniami uchwały, umowy objęcia akcji zawierane będą do dnia 4 października 2019 r.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

