Spytany w szczególności o informacje, które podała agencja Bloomberga, Navarro powiedział w telewizji CNBC: "Co do tej historii, która pojawiła się w Bloombergu: przeczytałem ją bardziej uważnie, niż była ona napisana". "Ponad połowa z niej była bardzo niedokładna lub zwyczajnie fałszywa" - ocenił.

Bloomberg News jako pierwszy podał w piątek, że administracja Trumpa rozważa usunięcie z Wall Street notowanych tam chińskich firm, aby ograniczyć napływ amerykańskich inwestycji do gospodarki Chin. Spowodowało to spadki indeksów na nowojorskiej giełdzie.

"Mieliśmy tu do czynienia z naprawdę nieodpowiedzialnym dziennikarstwem" - podkreślił Navarro. Dodał, że problem polega na tym, że "złe historie wypychają to, co dobre". "A co się dzieje, gdy tylko Bloomberg to opublikuje, inni wywierają presję, aby to też opublikować.

Bloomberg na razie nie skomentował sprawy.

Według piątkowych doniesień tej agencji wprowadzenie w życie takiego planu miałoby "kolosalne reperkusje dla miliardów dolarów", jakie Amerykanie zainwestowali w fundusz emerytalne czy inwestycyjne, a ponadto stałoby się to źródłem kolejnych konfliktów z Pekinem, właśnie w momencie, gdy amerykańscy i chińscy urzędnicy usiłują wynegocjować zawieszenie broni w wojnie handlowej.

W zeszłym tygodniu Trump oświadczył, że porozumienie kończące trwającą już prawie 15 miesięcy wojnę handlową z Chinami może być osiągnięte szybciej niż się powszechnie sądzi. Specjalny przedstawiciel rządu USA ds. handlu Robert Lighthizer potwierdził, że obie strony prowadzą rozmowy, a na początku października w Waszyngtonie oczekiwana jest chińska delegacja handlowa.

Zdaniem ekspertów wojna handlowa między dwiema największymi gospodarkami świata może mieć fatalny wpływ na globalny wzrost gospodarczy.

