„Zatwierdziliśmy dzisiaj koncepcję powstania wspólnego rynku finansowego EUG, tworząc podstawę do swobodnego przepływu kapitału i usług” – powiedział we wtorek w Erywaniu prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, cytowany przez agencję TASS.

Prace nad dokumentem – jak przypomina agencja RIA Nowosti - rozpoczęły się w 2016 r., a wedle ówczesnych ustaleń wspólny rynek finansowy ma zostać utworzony do 2025 r.

Szczyt EUG odbywa się w Erywaniu z udziałem liderów Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu i Armenii.

Na spotkanie zaproszono też prezydentów Mołdawii i Iranu oraz premiera Singapuru, którzy wzięli udział w rozszerzonych obradach EUG.

W czasie szczytu podpisano umowę o wolnym handlu EUG z Singapurem. Z kolei tymczasowe porozumienie o strefie wolnego handlu pomiędzy EUG i Iranem (podpisane w ubiegłym roku) wejdzie w życie 27 października.

Eurazjatycka Unia Gospodarcza to struktura integracyjna na terenie byłego ZSRR pod patronatem Moskwy. Początkowo należały do niej Rosja, Białoruś i Kazachstan, a następnie dołączyły do nich także Armenia i Kirgizja.