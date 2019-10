Testowane są już samochody osobowe, a w ostatnim czasie również autobusy i ciężarówki, które przemieszczają się bez kierowcy. Jednym z pionierów jest tu Volvo Buses, które testuje autonomiczny autobus miejski w Singapurze i szacuje, że już za kilkanaście lat autonomiczne autobusy miejskie wyjadą na ulice miast.

Autonomiczność nie od dziś

Pojazdy w pełni autonomiczne, czyli takie, które poruszają się samodzielnie, bez konieczności ingerencji człowieka, są jednym z głównych kierunków rozwoju transportu. Koncepcja ta jest rozwijana od wielu lat. Pierwsze samoloty bezzałogowe powstały jeszcze w 1918 roku. W 1939 roku jeden z amerykańskich producentów opracował jeżdżący samodzielnie samochód, który poruszał się po kontrolowanych przez radio elektromagnetycznych polach. Po drugiej wojnie światowej stworzono szereg rozwiązań, prowadzących do autonomiczności pojazdów w motoryzacji. W 1956 roku powstały pierwsze kamery parkowania. 1973 roku Volvo opracowało autonomicznie kierowany pojazd służący do przenoszenia karoserii. W 1995 roku stworzono mini vana w 98% sterowanego przez komputer. W 2002 wykorzystano system hamowania awaryjnego w sposób automatyczny, a w 2003 r. wprowadzono system automatycznego parkowania. W 2017 roku Volvo Cars znalazło się wśród pierwszych firm testujących autonomiczne samochody.

Autonomiczny autobus miejski

Autonomiczność dotyczy nie tylko aut osobowych, ale też większych pojazdów – ciężarówek czy autobusów. Przykładem tego jest miejski autobus elektryczny Volvo 7900 Electric, testowany obecnie w Singapurze we współpracy z Uniwersytetem Technologicznym Nanyang (NTU). To pierwszy, w pełni autonomiczny elektryczny autobus Volvo przeznaczony do wykorzystania w transporcie publicznym. Mierzy 12 metrów i może pomieścić 85 pasażerów. Obecnie trwają jego testy na terenie kampusu uniwersytetu. – Autonomiczny autobus Volvo wykorzystuje złożony system czujników światła i zasięgów, połączonych z urządzeniami sterującymi i sztuczną inteligencją. Posiada też wgrane, dokładne mapy, a także kamery 360 stopni i system nawigacji satelitarnej. Wszystko to pozwala to na bezbłędne przemierzanie trasy oraz reagowanie na zmieniające się warunki na drodze – pojawiające się przeszkody czy zmiany w organizacji ruchu ¬– mówi Marek Gawroński, Wiceprezes Volvo Polska ds. Relacji z Sektorem Publicznym.

Autonomiczność w parze z elektromobilnością

Rozwój technologii autonomicznych idzie w parze z rozwojem pojazdów zasilanych energią elektryczną. – Autonomiczne Volvo 7900 Electric to w pełni elektryczny autobus miejski. Jest przyjazny dla środowiska, gwarantuje cichą i bezemisyjną pracę, zużywa 80 procent mniej energii niż tej samej wielkości autobus o napędzie diesla – zaznacza Marek Gawoński.

Dodatkowo, dane zbierane i analizowane przez autobusy autonomiczne mogą być wykorzystywane do efektywniejszego zarządzania ruchem ulicznym, co pozwoli na zmniejszenie korków. Mniej zatłoczone ulice przekładają się na redukcję emisji spalin i ogólny wzrost komfortu życia mieszkańców miasta.

Kiedy autobusy autonomiczne na ulicach?

Wykorzystanie autobusów autonomicznych w ruchu miejskim nie nastąpi oczywiście w najbliższych kilku latach, to złożony proces, który musi być prowadzony krok po kroku ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo. Z drugiej strony – nie jest to wcale tak odległa perspektywa. Volvo szacuje, że pierwsze autonomiczne autobusy miejskie mogą zacząć wozić pasażerów już za kilkanaście lat.

Sieć 5G a pojazdy autonomiczne

Do roku 2025 we wszystkich krajach europejskich powinna funkcjonować sieć 5G, która może odegrać istotną rolę w rozwoju transportu autonomicznego. Na macierzystym rynku Volvo – w Szwecji – pierwsza sieć 5G została uruchomiona na potrzeby przemysłu w fabryce Volvo w mieście Eskilstuna. Volvo już dziś używa też technologii 5G do testów zdalnie sterowanych maszyn i rozwiązań autonomicznych.