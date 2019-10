Moonlit rozdzielił projekty na Premium i Labs, planuje min. 7 premier w 2020 r.



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Moonlit Games zaktualizował plan wydawniczy. Projekty studia zostały rozdzielone na dwie linie: Premium, do której należą produkty strategiczne, oraz Labs - pozostałe tytuły studia, podała spółka. W przyszłym roku Moonlit Games planuje co najmniej 7 premier.

"Plany wydawnicze podzieliliśmy na dwie serie w celu usprawnienia procesów. Projekty z kategorii Premium będą naszymi największymi produkcjami. Chcemy, aby stały się one wizytówkami firmy oraz należały do topowych symulatorów na rynku" - powiedział prezes Michał Gardeła, cytowany w komunikacie.

Do linii Premium zarząd spółki zalicza projekty: "Deadliest Catch: The Game", "Baikonur: World in Ashes" oraz niedawno ogłoszony "Model Builder", czyli symulator składania modeli.

Pozostałe aktywności spółki zostały przesunięte do linii produkcyjnej Labs. Są to projekty, które stanowią dla twórców okazję do przetestowania oryginalnych pomysłów. Do tej serii należą obecnie następujące tytuły: "Thief Simulator Mobile", "Playerless: One Button Adventure", "Crimson Rain", "Ignis: Duels of Wizards", "Oil Rush" oraz "TFF: The Final Frontier", podano również.

"Wszystkie projekty z serii Labs są całkowicie wyjątkowe. Produkcje z tej serii pozwalają nam na odkrywanie nowych rozwiązań. Świetny przykład mogą stanowić tu produkcje takie jak 'Thief Simulator Mobile' oraz 'Ignis: Duels of Wizards', które wyróżniają się spośród naszych projektów - pierwsza platformą wydawniczą, natomiast druga - sposobem rozgrywki" - dodał Gardeła.

Jedynym tytułem zaplanowanym na bieżący rok jest jedna z trzech gier Premium - "Deadliest Catch". Produkcja obecnie znajduje się na platformie Kickstarter, gdzie zbierane są dodatkowe fundusze w ramach inicjatywy crowdfundingowej. Gra w ekspresowym tempie zebrała minimum wydawnicze, osiągając w tydzień wynik ponad 12 tys. USD. Premiera tytułu będzie miała miejsce 14 listopada, wskazano także.

Plany wydawnicze krakowskiej spółki skupiają się na nadchodzącym roku, w którym będzie 6 premier. Poza grą Premium - "Model Simulator" zostaną wydane następujące tytuły z serii Labs: "Thief Simulator Mobile", "Playerless: One Button Adventure", "Crimson Rain", "Ignis: Duels of Wizards" oraz "Oil Rush".

Premiery ostatniego tytułu Premium - "Baikonur" oraz Labs - "TFF: The Final Frontier" planowane są na 2021 rok, podsumowano.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych.

(ISBnews)