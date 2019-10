We wtorek w całym mieście dochodziło do starć pomiędzy policją a uczestnikami prodemokratycznych protestów. Po raz pierwszy od czerwca, gdy rozpoczęła się obecna fala protestów, policja postrzeliła demonstranta ostrą amunicją.

W związku z protestami sprzedawcy mieszkań „sądzą, że gotówka byłaby bezpieczniejsza”, a wtorkowa przemoc zdecydowanie doprowadziła do obniżek cen – oceniła menedżer sprzedaży z agencji Hong Kong Property (Services) Fanny Chiu. „Potencjalni nabywcy mówili, że chcą zobaczyć, co się zdarzy 1 października, zanim zdecydują: kupować czy nie” - dodała.

W środę właściciel 35-metrowego lokalu w miejscowości Tseung Kwan O obniżył cenę wywoławczą o 7,1 proc. z 7 mln do 6,5 mln dolarów hongkońskich (3,28 mln zł). Dzień wcześniej 85-metrowe mieszkanie w miejscowości Ma On Shan sprzedano za 13 mln HKD (6,5 mln zł), po obniżeniu ceny o 3,3 mln, czyli o ponad 20 proc. - wylicza „SCMP”.

Również banki obniżają wyceny mieszkań na rynku wtórnym. Na przykład bank HSBC zredukował szacunkową wartość 51-metrowego lokalu w miejscowości Tin Shui Wai o 7,7 proc. do 5,65 mln dolarów hongkońskich (2,85 mln zł) - pisze gazeta. Wszystkie wspomniane miejscowości leżą na Nowych Terytoriach, w północnej części Hongkongu.

Według poniedziałkowych danych oficjalnych ceny mieszkań spadły w sierpniu o 1,4 proc., co było największym spadkiem odnotowanym w tym roku. Był to również trzeci z rzędu miesiąc spadku indeksu wartości mieszkań na rynku wtórnym.

Wartość wszystkich transakcji na rynku nieruchomości, w tym na rynku pierwotnym i wtórnym, obniżyła się we wrześniu o 14 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem do 36,4 mld dolarów hongkońskich, co jest najniższą wartością od trzech lat – podaje „SCMP”, powołując się na firmę Midland Realty.

„Kryzys polityczny w Hongkongu nie został rozwiązany, a światowa gospodarka stopniowo się pogarsza, (więc) nastroje inwestorów są bardzo negatywne” - powiedział przedstawiciel tej firmy Eric Ong.

Trwające protesty uderzają również w sektor sprzedaży detalicznej – wynika z opublikowanych w środę danych rządowych. W sierpniu sprzedaż obniżyła się o 23 proc. do 19,4 mld HKD i był to siódmy z rzędu miesiąc spadków.

