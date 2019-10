Klabater zadebiutuje na NewConnect w październiku



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zatwierdziła dokument informacyjny Klabater i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, podał Klabater. Spółka chce zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym miesiącu.

"Przez ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy realizując plan rozwoju spółki. Zrealizowaliśmy do tej pory większość krótkookresowych celów i zgodnie z decyzją podjętą w marcu tego roku jesteśmy gotowi, aby dołączyć do grona spółek notowanych na giełdzie. Chcemy zadebiutować jeszcze w bieżącym miesiącu, najszybciej, jak to możliwe" - powiedział członek zarządu Klabater Robert Wesołowski, cytowany w komunikacie.

"Plan rozwoju spółki zakłada jednoczesny rozwój w trzech głównych obszarach: wydawania gier, produkcji gier i usług dla deweloperów. Założyliśmy, że do końca 2020 roku wydamy ok. 10-12 tytułów w modelu wydawniczym,zakończymy prace developerskie i wprowadzimy do sprzedaży naszą pierwszą własną produkcję - grę 'Crossroads Inn', a także rozwiniemy działalność portingową w modelu wydawniczym. Dzisiaj jesteśmy już od krok od realizacji tych celów. Przed nami dwa najważniejsze wydarzenia w historii spółki - debiut na rynku publicznym i premiera flagowego tytułu" - dodał członek zarządu Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomina, że wkrótce ogłosi datę premiery na platformach PC/Mac/Linux gry "Crossroads Inn", debiutanckiego tytuł własnego studia developerskiego - Kraken Unleashed. Już w pierwszym kwartale 2020 roku na rynek trafi "duchowy następca" "We. The Revolution" - produkcja studia Arclight Creations - "Help Will Come Tomorrow", podano także.

"Ten tytuł idealnie wpisuje się w przyjętą przez nas strategię doboru ambitnych gier do portfolio wydawniczego i jest drugą częścią zaplanowanego tryptyku gier zaangażowanych. Fabuła 'Help Will Come Tomorrow' przeniesie gracza do targanej wojną domową i uwikłanej w wielki konflikt Rosji roku 1917. Znów tłem dla gry będzie wielka rewolucja i wpływ jaki takie wiekopomne wydarzenia wywierają na losy zwykłych ludzi. W tle tych wielkich dramatycznych wydarzeń, grupa pasażerów, którzy przeżyli terrorystyczny atak na kolej transsyberyjską, musi przetrwać w surowym syberyjskim klimacie, tak długo, aż nie nadejdzie pomoc. Gracz szybko odkryje, że aby wygrać, potrzebuje zbudować relacje między bohaterami, łagodzić konflikty wynikające z różnic klasowych i dbać o morale całego obozu" - dodał dyrektor marketingu Klabater Łukasz Mach, cytowany w komunikacie.

W lipcu Klabater otrzymał ponad 80 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu rozwoju sektorów kreatywnych. Przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na stworzenie prototypu kolejnej gry pod roboczą nazwą "Cyrk", która zamknie tryptyk zaangażowanych gier rozpoczęty wydaniem "We.The Revolution". W sierpniu Klabater poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Go to Brand. Spółka jest rekomendowana do dofinansowania w zakresie którego otrzyma ponad 300 tys.zł. Dzięki partycypacji w programie Klabater znacznie zwiększy zasięg i skalę swoich działań na kluczowym dla siebie rynku USA, poprzez obecność na imprezach targowych w 2020 r., podano także.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o.

(ISBnews)