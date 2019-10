W okręgach 97 (obejmującym powiat policki oraz Szczecin) i 98 (w którym głosować będą wyborcy m.in. z powiatu goleniowskiego, gryfińskiego, stargardzkiego i ze Świnoujścia), podlegających pod Okręgową Komisję Wyborczą w Szczecinie o mandaty senatorskie ubiegać się będą kandydaci tylko dwóch komitetów wyborczych – Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej.

W okręgu policko-szczecińskim rywalizacja toczyć się będzie między obecnym senatorem Platformy Obywatelskiej, chirurgiem Tomaszem Grodzkim a radną sejmiku województwa zachodniopomorskiego, byłą p.o. prezesa Stoczni Szczecińskiej, ekonomistką Małgorzatą Jacyną-Witt z Prawa i Sprawiedliwości.

Grodzki w wyborach w 2015 r. uzyskał blisko 70 tys. głosów, wygrywając ze startującym z listy PiS Kazimierzem Drzazgą, na którego zagłosowało ponad 61 tys. wyborców.

W ubiegły poniedziałek kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że Grodzki jest kandydatem na ministra zdrowia w jej rządzie. Zaznaczyła, że chirurg "doskonale wie, jak zreformować służbę zdrowia".

Sam Grodzki ocenił, że kryzys w ochronie zdrowia "osiągnął taką głębokość, jakiej nie było po 1989 roku." Zadeklarował, że ma konkrety plan naprawy służby zdrowia.

Jego konkurentka w wyborach Małgorzata Jacyna-Witt od 2018 r. jest radną sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Do Senatu kandydowała w 2001 r. z KWW Blok Senat 2001, ale bez powodzenia. W 2010 r. i w 2014 r. kandydowała na prezydenta Szczecina. W drugiej turze wyborów 2014 r. przegrała z Piotrem Krzystkiem.

W kwietniu br. Jacyna-Witt została p.o. prezesa Stoczni Szczecińskiej (dawniej Szczeciński Park Przemysłowy). Kilka miesięcy później powróciła do rady nadzorczej spółki po powołaniu nowego zarządu. Kandydatka PiS często zabiera głos na temat branży stoczniowej, krytykując m.in. koalicję PO-PSL. "To, co zrobiła Platforma Obywatelska przez swoje osiem lat (rządów), a szczególnie w końcówce, to było coś porażającego. Przypominam, że Platforma Obywatelska doprowadziła do likwidacji Stoczni Szczecińskiej, więc de facto obniżyła poziom gospodarczy Szczecina o kilka stopni" – mówiła pod koniec września Jacyna-Witt w lokalnym portalu wSzczecinie.pl.

Kandydatami do Senatu w okręgu 98 są natomiast posłanka mijającej kadencji Magdalena Kochan i szef lokalnej "Solidarności" RI Edward Kosmal.

Była nauczycielka gry na fortepianie Magdalena Kochan posłanką na Sejm jest od 2005 r. Zasiada m.in. w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas kampanii wyborczej wypowiada się często o sprawach społecznych, m.in. o sytuacji seniorów. "Dziś nikt nie kształci geriatrów, to nie jest dziedzina, która jest priorytetowa dla rządu – a powinna być. Mamy system stypendiów, którymi chcemy zachęcać adeptów sztuki lekarskiej do specjalizacji w tej dziedzinie" – mówiła podczas jednej z konferencji prasowych.

Jej konkurent w walce o miejsce w Senacie Edward Kosmal to jeden z przywódców strajku rolników. Podczas kampanii wyborczej wskazuje konieczność obecności przedstawicieli rolników w parlamencie. "Na pewno mamy wiele rzeczy do zrobienia. Polska wieś zaczyna się rozwijać, polskie miasteczka zaczynają pięknieć" – mówił pod koniec września w Polskim Radiu Szczecin. Jak wskazywał, prowadzi intensywną kampanię bezpośrednią, przekonując mieszkańców regionu do "patriotyzmu konsumenckiego", który może się przełożyć na "patriotyzm gospodarczy" i promowanie polskich produktów.

W 2015 r. Kosmal różnicą 701 głosów przegrał w wyborach do Senatu z Grzegorzem Napieralskim, startującym z listy PO.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka