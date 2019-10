Prezes zapowiedział ustawy i programy, które zostaną uchwalone lub przyjęte w ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu, jeśli PiS wygra wybory.

"Chcieliśmy zapowiedzieć coś, co odnosi się do tej wartości, którą wnieśliśmy do polskiego życia publicznego i którą chcemy podtrzymywać. Tą wartością jest wiarygodność. Zapowiedzieliśmy przed poprzednimi wyborami, że zrealizujemy pewien program i ten program został zrealizowany. I wtedy też mówiliśmy o tym, co zrobimy w ciągu pierwszych 100 dni" - podkreślił.

Wskazał, że dotyczy to tzw. małego ZUS-u, zagwarantowania 13. i 14. emerytury (13. emerytura będzie podtrzymana w 2020 r., a w 2021 będzie także 14. emerytura), pakietu kontrolnego badań dla osób po 40. roku życia, programu budowy 100 obwodnic wokół średnich i mniejszych miast oraz planu doprowadzenia do równych dopłat dla polskich rolników.

Premier: przedstawimy konkretny plan co najmniej stu obwodnic

Premier na konferencji w Warszawie wskazał, że w przestrzeni publicznej pojawiają się wątpliwości, czy PiS rzeczywiście zaproponuje 100 obwodnic. "Chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: jeżeli wyborcy nas wybiorą, to będzie plan bardzo konkretny co najmniej stu obwodnic zaproponowany wraz z programem finansowania" - zadeklarował.

Szef rządu wyjaśnił, że będzie to program wielomiliardowy. "Nawet według dzisiejszych kalkulacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, program na około 20 mld złotych - częściowo z budżetu krajowego, częściowo z budżetu unijnego, w zależności od tego, w jakim ciągu dróg znajdzie się dana obwodnica" - dodał.

Według Morawieckiego program ten jest bardzo ważny zarówno dla miast małej i średniej wielkości, jak i dla większych miast. Wskazał przy tym, że w programie znajdą się obwodnice m.in. dla Bydgoszczy, Białegostoku, Warszawy.

"Obwodnica wbrew pozorom jest tym elementem infrastruktury, który przyciąga. Przyciąga turystów, inwestorów, łatwiej jest dojechać do miasta, łatwiej jest wyprowadzić ruch ciężarówkę poza miasto" - powiedział premier. Jak zaznaczył, zrealizowanie takiego projektu oznacza m.in. czystsze powietrze, zdrowsi ludzie i lepsze warunki dla przedsiębiorców. "Wszystko to, co oznacza rozwój miast" - dodał.

Premier:13 emerytura w przyszłym roku, 13 i 14 w 2021 roku musi być stałym świadczeniem

Premier mówiąc o emerytach podkreślił, że rząd w tym roku dokonał "potrójnego impulsu finansowego". "Najpierw w marcu waloryzacja kwotowa, która wynosiła co najmniej 70 zł. To też pomnóżmy razy 12, czyli co najmniej 840 złotych podwyżki dla emerytów, którzy mieli najniższe emerytury, aż do poziomu powyżej 2 tysięcy złotych" - zaznaczył Morawiecki.

Dodał, że w maju została wprowadzona 13. emerytura. "Czyli taki wyraźny zastrzyk finansowy, a teraz od 1 października, od kilku dni jest już obniżka podatku PIT z 18 na 17 procent. O jeden punkt procentowy, a więc około 6 procent, które też da 20, 30, 40 złotych, a czasami dla tych, którzy mają wyższe emerytury - 3 czy 3,5 tysięcy złotych - jeszcze więcej pozostawi miesięcznie w portfelu" - mówił premier. "I tutaj gwarantujemy poprzez ustawę, ta ustawa będzie w pierwszych dniach - jeżeli wyborcy nam zaufają w niedzielę podczas wyborów - obowiązywania nowego rządu, nowego Sejmu uchwalona i do tego się zobowiązujemy" - oświadczył Morawiecki. "13 emerytura w przyszłym roku, 13 i 14 emerytura w kolejnym 2021 roku. To musi być stałe świadczenie, które pomoże emerytom związać koniec z końcem" - dodał.

Morawiecki: przegląd stanu zdrowia dla wszystkich osób po 40-tym roku życia

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji z premierem zapowiedział w poniedziałek ustawy i programy na pierwsze 100 dni rządu w nowej kadencji. Jednym z nich jest pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla osób, które ukończyły 40. rok życia.

Premier podkreślił, że każdy posiadacz samochodu jest zobowiązany do przeglądu technicznego. "O ile ważniejsze jest nasze zdrowie, o ile ważniejsze zdrowie obywateli, o które, jak wiadomo, z biegiem lat trzeba dbać coraz bardziej" - wskazał szef rządu. "I dlatego wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 40. rok życia, zapewnimy poprzez odpowiednie regulacje przegląd stanu zdrowia z wykorzystaniem tego sprzętów, który zakupiliśmy - to są tomografy, rezonanse, najróżniejsza aparatura medyczna" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier: średnio 500 zł korzyści dla małych przedsiębiorców

"Pierwszy obszar dotyczy działalności mikro i małych firm - zakładów fryzjerskich, warsztatów samochodowych, cukierni, piekarni - gdzie dochody nie przekraczają 6 tys. zł miesięcznie, a przychody nie przekraczają 10 tys. zł miesięcznie, czyli rocznie 120 tys. zł" – powiedział szef rządu.

Przyznał, że dla większej firmy nie jest to kwota znacząca, ale - jak zaznaczył - dla małej, bardzo znacząca. "Średnio, miesięcznie korzyść dla małego przedsiębiorcy będzie wynosiła 500 zł. Średnio, czyli uwzględniając przedsiębiorstwa, które mają 5,5 tys. dochodu miesięcznie i te, które mają 2 tys., 2,5 czy 3 tys. zł" – wskazał.

"Załóżmy, że ktoś ma 2,5 czy 3 tys. zł, wtedy ta ulga będzie wyższa niż 500 zł miesięcznie, wyniesie ok. 700 zł miesięcznie. Po pomnożeniu tego razy 12 to będzie 8,4 tys. zł rocznie. A więc znacząca ulga dla tych przedsiębiorców, którzy rozwijają skrzydła albo z różnych racji nie osiągają dochodów wyższych niż 3, 4 czy 5 tys. aż do 6 tys. zł" – wyjaśnił.

Podał, że dla ok. 300 tys. firm będzie to bardzo znacząca ulga. "Nasze zobowiązanie jest takie, że ustawa w tym zakresie wchodzi w życie od pierwszego stycznia 2020 r." – zapewnił. Prezes PiS zapowiedział w poniedziałek, że w ciągu pierwszych 100 dni zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy rządowe dot. małego ZUS, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i planu dojścia do równych dopłat dla rolników.

Premier: chcemy Europy wysokich i równych standardów dla polskiej wsi

"Nie chcemy Europy podwójnych standardów. Chcemy Europy wysokich standardów" - powiedział Morawiecki na wspólnym oświadczeniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Szef polskiego rządu tłumaczył, że Europa wysokich standardów, to Europa, która traktuje polskich rolników, polskie rolnictwo, wieś, małe miejscowości - na równych zasadach. "Takich, jak miejscowości we Francji czy Niemczech. To jest nasze poważne zobowiązanie. Zobowiązanie, które przedstawimy w formie programu działań" - zapowiedział premier.

Jak tłumaczył, program ten będzie związany z negocjacjami dotyczącymi budżetu UE na kolejną perspektywę.

"I tutaj poprzez zbudowanie grupy przyjaciół spójności, poprzez Deklarację Warszawską, poprzez naszą skuteczność negocjacyjną, którą pokazaliśmy w procesie wynegocjowania jednej z najważniejszych tek w UE - teki komisarza zajmującego się rolnictwem - pokazaliśmy naszą skuteczność. I pokażemy naszą skuteczność również w kolejnych miesiącach, kwartałach, latach, jeżeli wyborcy nam zaufają, w tym jakże ważnym obszarze wyrównywania standardów" - powiedział Morawiecki. I jak dodał, "Europa wysokich standardów i równych dla Polski, Polaków, dla polskiej wsi, miast i miasteczek - to jest nasze zobowiązanie na pierwsze 100 dni po wyborach".

Premier o "Piątce na sto dni": bardzo mocne zobowiązanie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w poniedziałek, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji rządu zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy rządowe dot. małego ZUS, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i planu dojścia do równych dopłat dla rolników.

"Niech te pięć punktów będzie takim bardzo mocnym zobowiązaniem, a jednocześnie obietnicą działań na kolejne miesiące, na kolejne kwartały" - zapowiedział premier.

"Chcemy podkreślić, jak ważnym elementem jest wiarygodność. To, co obiecaliśmy, wykonaliśmy. To, do czego się zobowiązaliśmy - wykonaliśmy. I teraz również chcemy zawrzeć taki pakt z obywatelami, w końcu wybory w demokracji są takim odnowieniem umowy społecznej, odnowieniem kontraktu społecznego" - zauważył Morawiecki. "Co cztery lata wraz ze społeczeństwem chcemy ten kontrakt odnawiać, chcemy pokazywać, co już zrobiliśmy, ale jakie są też plany, jaka jest wizja rozwoju Polski na kolejne 4, 8, 12 lat - po to, żeby Polska była państwem dobrobytu, żeby ten polski model państwa dobrobytu służył wszystkim obywatelom" - powiedział premier.

