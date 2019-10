Kaufland wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia 1 sklepu Tesco Polska w Warszawie



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Kaufland Polska Markety złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia Tesco Polska - sklepu detalicznego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 41, podał UOKiK.

Wniosek wpłynął 3 października, sprawa jest w toku.

"W ramach zamierzonej koncentracji jeden przedsiębiorca - Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie mienie innego przedsiębiorcy, tj. Tesco Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w postaci praw i obowiązków do części powierzchni handlowej obecnie wykorzystywanej przez Tesco Polska do prowadzenia wielkopowierzchniowego sklepu detalicznego z niewyspecjalizowaną sprzedażą artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 'Nila' 41" - czytamy w komunikacie.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

Tesco Polska prowadzi na terenie Polski sieć wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych z niewyspecjalizowaną sprzedażą AKCU. Tesco Gocław jest jednym ze sklepów należących do ww. sieci. Tesco Polska jest częścią brytyjskiej Grupy Tesco, na czele której stoi Tesco plc, z siedzibą w Welwyn Garden City w Wielkiej Brytanii. Grupa Tesco jest międzynarodową grupą kapitałową prowadzącą działalność głównie w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.

(ISBnews)