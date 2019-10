Movie Games i The Farm 51 połączyły siły przy promocji gier survival-horror



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Movie Games i The Farm 51 połączyły siły przy promocji swoich najbliższych premier, podały spółki we wspólnym komunikacie. 16 października na rynek trafi "Chernobylite" (The Farm 51), dzień później premierę będzie miała gra "The Beast Inside" (Movie Games). Gry ukażą się w wersji na PC.

"Dzień po dniu - 16 i 17 października - odbędą się premiery dwóch wysokiej jakości gier z gatunku survival-horror - 'Chernobylite' oraz 'The Beast Inside'. Wspólnie z The Farm 51 dostrzegliśmy wiele możliwości współpracy w zakresie promocji tych tytułów, aby zwiększyć ich popularność. Nasze gry nie konkurują ze sobą, pomimo podobieństwa gatunku, podchodzimy do naszych produkcji w odmienny sposób - my dodajemy horrorowi elementów thrillera i grozy, The Farm 51 przenosi gracza w mroczny świat science-fiction. Wspólnymi działaniami marketingowymi chcemy udowodnić, że wzajemne wsparcie studiów gamingowych jest możliwe i może przynieść bardzo dobre rezultaty. Pierwsze z nich są już widoczne, od kilku dni obserwujemy dynamiczny wzrost poziomu wishlist obydwu gier, a to dopiero początek współpracy" - powiedział prezes i współzałożyciel Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

