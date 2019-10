Akcjonariusze MedApp zdecydowali o emisji 4 mln akcji serii G



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze MedApp podjęli decyzję o pozyskaniu środków na komercjalizację rozwiązań za pośrednictwem emisji akcji, podała spółka. W ramach emisji wyemitowane zostanie 4 mln akcji, stanowiących ok. 2,9% kapitału. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczone na komercjalizację rozwiązania CarnaLife Holo oraz systemu telemedycznego CarnaLife. Emisja akcji będzie przeprowadzona w formie oferty publicznej.

"Bardzo cieszy nas decyzja podjęta przez akcjonariuszy spółki. Środki z emisji pozwolą nam rozpocząć konkretne działania dotyczące skomercjalizowania naszych czołowych rozwiązań, przede wszystkim CarnaLife Holo. Rozwiązanie, które tworzymy na podstawie technologii Microsoftu, służy do trójwymiarowego obrazowania przy pomocy gogli Hololens opracowanych przez kalifornijski koncern. Nasze rozwiązanie może okazać się prawdziwym przełomem na rynku medycznym, dlatego bardzo zależy nam na tym, aby komercjalizacja miała miejsce jak najszybciej" - skomentował prezes Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które obyło się 7 października br., akcjonariusze Medappu zadecydowali o emisji akcji serii G, w ramach której spółka zamierza wyemitować 4 mln nowych akcji. Będą one stanowiły ok. 2,9% kapitału zakładowego spółki. Środki pozyskane dzięki ofercie publicznej akcji zostaną przeznaczone na komercjalizację CarnaLife Holo, rozwiązania do trójwymiarowej wizualizacji CT, MRI, 3DRA i Echo wykorzystującego gogle Hololens zaprojektowane przez Microsoft. Jest to technologia wykorzystywana podczas zaawansowanych zabiegów kardiochirurgicznych oraz w innych dziedzinach medycyny (np. radiologii i ginekologii) do wspomagania holograficznej wizualizacji medycznych danych obrazowania 3D. Środki zostaną również wykorzystane na komercjalizację systemu telemedycznego CarnaLife, który umożliwia zarządzanie przez administratora badaniami przeprowadzanymi przez pracowników służby zdrowia oraz pacjentów i personel medyczny, podano również.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)