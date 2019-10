Olszewska z GPW: W indeksie Trójmorza jest już 115 spółek z 5 krajów [WYWIAD]

We wrześniu uruchomiliśmy indeks Trójmorza, czyli CEE plus. W indeksie jest obecnie 115 spółek z 5 krajów – z Polski, Węgier, Czech, Rumunii i Chorwacji. Dwa kolejne kraje – Słowenia i Słowacja - mają perspektywę wejścia do indeksu. Możliwe, że w przyszłości do indeksu dołączy również Bułgaria – wyjaśnia Izabela Olszewska.

Jak dodaje, w tej chwili wykluczone zostały spółki z krajów bałtyckich, ponieważ należą one do giełdy Nasdaq Nordic.