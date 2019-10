Co po Okęciu? Cristescu: „Widzę potrzebę stworzenia dużego centrum konferencyjnego dla Warszawy”

W okolicach lotniska w Warszawie działa ok. 60 hoteli. To jest ok. 5 tys. pokoi. Poziom obłożenia w takich hotelach lotniskowych jest wyższy niż w centrum miasta – mówi szef PHH.