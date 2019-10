Grupa Sare zmieniła identyfikację wizualną i nazwę na Digitree Group



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Technologiczna Grupa Sare przeprowadziła rebranding i zmieniła nazwę na Digitree Group, podała spółka. Zmiany podyktowane są intensywnym rozwojem usług grupy w kierunku kompleksowej realizacji działań dla klientów, opartych na digital marketingu.

W sierpniu Grupa Sare ogłosiła, że planuje zmianę nazwy na Digitree Group, a z końcem września akcjonariusze spółki zagłosowali za tym pomysłem. Zmiana stanie się oficjalna po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, przypomniano.

Do grupy kapitałowej Sare (wkrótce Digitree Group) należą spółki i projekty oferujące kompleksowe usługi z zakresu digital marketingu, tj. SAREhub i SAREsystem, zapewniające narzędzia do komunikacji e-mail marketingowej i marketing automation, INIS - e-mailingowa sieć reklamowa i sieć afiliacyjna, JU: - agencja kreatywno-interaktywna, Salelifter - monetyzująca i walidująca bazy danych oraz odpowiedzialna za generowanie leadów sprzedażowych, VideoTarget - sieć reklamy wideo, Cashback services - serwis cashbackowy, a także Adepto, odpowiadająca za generowanie leadów dla branży finansowej oraz dwie nowe spółki, przejęte przez SARE w 2018 r., zajmujące się usługami dla e-commerce, tj. Fast White Cat oraz Sales Intelligence.

"Zmiana pozycjonowania grupy podyktowana jest rozszerzeniem zakresu usług przez spółki należące do naszej grupy kapitałowej. Pozycjonowanie marek, funkcjonujących dotychczas w Grupie Sare, zostanie wzmocnione przez nową, zintegrowaną komunikację Digitree Group. Rebranding związany jest ze zmianą struktury przychodów oraz zatrudnienia - obecnie niemal połowa naszych obrotów generowana jest z usług świadczonych dla branży e-commerce, a jeszcze 2 lata temu były to głównie działania e-mail marketingowe. Również odsetek programistów, pracujących dla grupy, wzrósł do 25% wszystkich pracowników. Grupa Sare to dziś dużo więcej niż tylko e-mail marketing, więc chcemy to zaakcentować. W ubiegłym roku dołączyły do nas dwie spółki: Sales Intelligence, oferująca usługi marketingowe dla branży e-commerce, a także Fast White Cat, zajmująca się wdrożeniami sklepów internetowych na platformie Magento. Inwestycje te przyniosły grupie wzrost przychodów o niemal 30% w pierwszym półroczu 2019 r., a grupa otworzyła się tym samym na nowe obszary działalności. Zmiana jest możliwa, dzięki silnemu fundamentowi, który stanowi autorska technologia" - skomentował prezes Sare Dariusz Piekarski, cytowany w komunikacie.

Rebranding pozwala na lepsze zdefiniowaniem tego, czym aktualnie zajmuje się grupa. Zapewniając klientom szeroki wachlarz usług i kompleksowe rozwiązania digitalowe, odpowiada na zdecydowaną większość ich potrzeb w zakresie marketingu internetowego. Wszystko to odbywa się w jednym miejscu, dzięki własnym danym, technologii, autorskim narzędziom, doświadczeniu i wiedzy specjalistów, podkreślono.

"Sam proces rebrandingu i tworzenia nowej identyfikacji wizualnej grupy realizujemy wewnętrznie wraz z agencją JU:, która zajmuje się doradztwem strategicznym marek w Internecie. Digitree Group ma być marką zapewniającą cały digital w jednym miejscu, więc naturalnym ruchem podjętych prac był wybór agencji tworzącej jedną z silnych gałęzi naszego digitalowego drzewa" - dodała dyrektor marketingu i pełnomocnik zarządu Sare Judyta Mojżesz-Zimonczyk.

"Nowa nazwa i identyfikacja wizualna pozwala pokazać pełen zakres kompetencji, jakie oferuje grupa kapitałowa. W mojej ocenie, był to ruch niezbędny, zmiana, dzięki której zostanie podkreślony zintegrowany charakter oferty grupy" - podsumowała członek rady nadzorczej Sare Anna Lubowska.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)