W środę w Nowej Wsi k. Niska uroczyście rozpoczęto budowę tej drogi. Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że to historyczny moment dla powiatu niżańskiego. „Via Carpatia to droga życia, droga rozwoju dla całej Polski wschodniej, ale tutaj jej znaczenie dla powiatu niżańskiego i powiatów sąsiednich jest ogromne” – mówił.

Zaznaczył, że budowa trasy Via Carpatia to największa inwestycja, która jest realizowana na tych ziemiach.

„Rozpoczęcie budowy to historyczne wydarzenie, mogę powiedzieć, że wręcz wydarzenie epokowe. Via Carpatia to droga o znaczeniu regionalnym, to droga o znaczeniu państwowym, ale to przede wszystkim ważny szlak transgraniczny” – powiedział.

>>> Czytaj też: Polska w pierwszej dziesiątce państw z największym wzrostem cen mieszkań w UE