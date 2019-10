MedApp nawiązał współpracę z firmą Mofema - dostawcą urządzeń do badań eKTG



Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - MedApp podpisał umowę z firmą Mofema - dostawcą sprzętu do badań eKTG, podała spółka. W ramach współpracy Mofema będzie oferowała swoim odbiorcom kompleksowe rozwiązanie do wykonywania badań elektrokardiografii płodowej, wykorzystujące urządzenie ZuzaMED KTG oraz system telemedyczny CarnaLife. Zdaniem zarządu spółki, umowa istotnie wpłynie na wzrost jakości badań eKTG wykonywanych w Polsce.

"Nawiązanie współpracy z Mofemą to efekt rozmów, podczas których omawialiśmy szczegóły związane z dostosowaniem naszych rozwiązań. W efekcie doszło do stworzenia rozwiązania, które pozwala na wykonywanie badań eKTG oraz daje możliwość lekarzom i pacjentom na monitorowanie wyników badań. Wszystko dzięki wzbogaceniu urządzenia ZuzaMED o system telemedyczny CarnaLife autorstwa MedAppu. Naszym celem jest cyfryzacja oraz zastosowanie nowych technologii w jak największej liczbie dziedzin medycznych, więc wejście z naszym systemem w nowy segment szczególnie nas bardzo cieszy" - powiedział prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

ZuzaMED KTG to urządzenie monitorujące pracę serca dziecka w okresie prenatalnym. Rejestruje ono skurcze mięśnia macicy, a w razie wykrycia nieprawidłowości w otrzymanych danych informuje matkę odpowiednim sygnałem świetlnym. Urządzenie wzbogacone o system telemedyczny CarnaLife pozwoli lekarzom regularnie monitorować wyniki badań, co znacznie ulepszy późniejszą diagnozę. Pacjenci natomiast będą mieli dostęp do zapisów z badań m.in. poprzez aplikację mobilną CarnaLife Lite. Współpraca pomiędzy spółką MedApp a firmą Mofema będzie trwała do końca 2020 roku, podano również.

"Istotną przewagą rozwiązań spółki MedApp jest bardzo duża kompatybilność ze sprzętem zewnętrznym. Do tej pory system CarnaLife działał z wieloma urządzeniami takimi jak termometry, pulsometry, pulsoksymetry, a także aparaty EKG. W szybki sposób dostosowaliśmy go do instalacji na urządzeniach ZuzaMED KTG. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu jakość badań eKTG wzrośnie" - podsumował Kierepka.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)