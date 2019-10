Shaffler: We Flixbusie staramy się jak najmniej szkodzić środowisku

Źródło: forsal.pl

- Zmiany podejścia do kwestii transportu i ekologii nie postrzegamy jako problem. Jest to dla nas wyzwanie, ponieważ dostrzegamy dużą aktywność społeczeństwa w tym obszarze. Z tego powodu staramy się zapewniać środki transportu jak najmniej szkodliwe dla klimatu – mówi w rozmowie z DGP Thorsten Shaffler, Dyrektor ds. Digital Product we Flixbusie.