"Podkreślę, że Olga Tokarczuk należała - jeszcze przed Bookerem przyznanym w 2018 roku i przed wczorajszym werdyktem - do najpopularniejszych i najchętniej czytanych pisarzy, którzy odnieśli sukces nie tylko artystyczny, ale i komercyjny" - wyjaśnił dyrektor ds. promocji WL.

Baniak podkreślił, że "od wczoraj wszystko dostało dodatkowego impetu". "Od wczoraj maszyny drukarskie pracują. Jako Wydawnictwo Literackie bardzo szybko podjęliśmy decyzję o dodrukach, chociaż zawsze dbaliśmy, aby wszystkie książki Olgi Tokarczuk były dostępne" - mówił.

Zaznaczył, że WL było przygotowane "na taką pierwszą falę zwiększonego zainteresowania". "Wiemy też, że wczoraj w ciągu paru godzin 70-80 proc. tych zapasów, można powiedzieć, po prostu zniknęło z księgarń" - podkreślił dyrektor ds. promocji WL.

Przypomniał, że na Facebooku sieci Empik podano, że "w ciągu 10 godzin sprzedano 11 592 dzieł noblistki", a "w poszukiwaniu książek Olgi Tokarczuk Empik.com odwiedziło ponad 55 tys. osób".

"Jeśli czytelnicy gdzieś w księgarni nie znajdą książek Tokarczuk - co może się zdarzyć - to my zapewniamy, że lada chwila te książki do tych księgarń trafią, bo dodruki idą pełną parą" - wyjaśnił, dodając, że "za kilka dni pierwsze partie książek noblistki trafią do księgarń".

"Pamiętajmy też, że cały czas dostępne są audiobooki i e-booki, czyli formy elektroniczne jej książek. I też znacznie lepiej się sprzedają od wczoraj. Ostrożnie licząc 20 tys. plików ściągniętych i załadowanych - to jest bardzo dużo" - ocenił dyrektor ds. promocji WL.

Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018 - poinformowała w czwartek Szwedzka Akademia. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od czasu, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska.

Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".

Tokarczuk jest autorką m.in.: "Podróży ludzi Księgi", "Prawieku i innych czasów", "Gry na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Ksiąg Jakubowych" oraz "Biegunów", za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.

