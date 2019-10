Jak poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, w niedzielnych wyborach do Sejmu na wszystkie listy kandydatów na posłów oddano łącznie 18 470 710 ważnych głosów.

Na PiS zagłosowało 8 051 935 osób, czyli 43,59 proc.

Z kolei na Koalicję Obywatelską oddano 5 060 355 głosów, co stanowi 27,40 proc.

Komitet wyborczy SLD skupiający również Wiosnę i Lewicą Razem zdobył 2 319 946 głosów, czyli 12,56 proc.

Na komitet wyborczy oddano 1 578 523 głosy, co stanowi 8,55 proc.

Piąte miejsce zajęła Konfederacja, na którą oddano 1 256 953 głosy, co daje im wynik 6,81 proc.

Kto spełnia warunki udziału w podziale mandatów?

Warunki do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych spełniają: PSL, PiS, SLD, Konfederacja, Koalicja Obywatelska i Mniejszość Niemiecka - poinformował w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz.

Próg wyborczy w skali kraju przekroczyły - na ich listy oddano więcej niż 5 proc. ważnie oddanych głosów w skali kraju - komitety wyborcze partii politycznych: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, KW Polskie Stronnictwo Ludowe i KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.

W podziale mandatów uczestniczyć będzie też koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO N IPL ZIELONI - dla list wyborczych KO poparcie w skali kraju przekroczyło 8 procentowy próg wyborczy ustanowiony dla komitetów koalicyjnych.

W podziale mandatów – zgodnie z Kodeksem wyborczym - uczestniczyć też będzie komitet wyborczy Mniejszość Niemiecka.

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu najprawdopodobniej o godz. 20:00

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu najprawdopodobniej zostaną ogłoszone o godz. 20 w poniedziałek - poinformował przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz. Jeśli się uda, będą to najszybciej podane wyniki elekcji parlamentarnej od 30 lat – wskazał.

"Informacje zawarte w protokole zostaną przesłane do okręgowych komisji wyborczych, które od tej chwili rozpoczną pracę przy sporządzaniu protokołów wyników wyborów w 41 okręgach wyborczych" – przekazał szef PKW.

"Po sporządzeniu przez okręgowe komisje wyborcze w 41 okręgach protokołów wyników wyborów do Sejmu, zostaną one przesłane do Państwowej Komisji Wyborczej, wówczas dokonamy sprawdzenia dokumentów i następnie planujemy ok. godz. 20 (…), konferencję, podczas której ogłosimy oficjalne wyniki wyborów do Sejmu w skali kraju i oficjalne wyniki wyborów do Senatu w skali kraju" – dodał.

Przewodniczący PKW zaznaczył, że jeśli uda się to zorganizować o godz. 20, będą to najszybciej ogłoszona w historii wyniki elekcji parlamentarnej w Polsce.

"Nie było takiego wypadku, by Państwowa Komisja Wyborcza następnego dnia ogłosiła wyniki wyborów do parlamentu, przez 30 lat" – podkreślił.

>>> Zobacz również: Absolutna monarchia PiS. Człowiekiem, którego pozycja najbardziej się umocniła, jest sam Kaczyński [OPINIA]

>>> Czytaj też: Powyborcza Polska. Tak nas widzą za granicą [KOMENTARZE ŚWIATOWYCH MEDIÓW]