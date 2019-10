"Decyzja o przyszłości Lotniska Chopina po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego nie została jeszcze podjęta. (...) Jeżeli Lotnisko Chopina pozostanie po otwarciu CPK, to musimy mieć świadomość, że będzie to zupełnie inny port niż ten, jaki znamy obecnie. Byłoby to lotnisko o nieporównywalnie mniejszej skali operacji, niż obecnie, ponieważ połączenia lotnicze realizowane przez tradycyjnych przewoźników, czy niskokosztowych - zostaną przeniesione na CPK" - powiedział PAP Wild w kuluarach konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) pt. "Global Airport and Passenger Symposium". To wydarzenie z udziałem przedstawicieli branży lotniczej, w tym m.in. linii lotniczych, czy zarządzających lotniskami.

"To pierwsza tego rodzaju impreza zorganizowana przez IATA w Polsce. Znak tego, jakie znaczenie uzyskała Polska przez ostatnie lata. Dane robią wrażenie na naszych partnerach z sektora lotniczego. W ciągu czterech lat rynek lotniczy w Polsce zwiększył się o połowę. I bardzo ważne, że IATA organizuje właśnie w Polsce konferencję poświęconą temu, jak najskuteczniej, efektywniej i komfortowo obsługiwać pasażerów" - powiedział Wild, który jest pełnomocnikiem rządu ds. CPK.

Jak dodał, są to zagadnienia, które są istotne z punktu widzenia CPK.

"Nie jest przypadkiem, że CPK jest jednym z mocniej dyskutowanym przedsięwzięciem podczas tej konferencji. Bardzo mocno wybrzmiewa tutaj poparcie IATA dla CPK. Ono było wielokrotnie deklarowane również przez przewodniczącego IATA Alexandre de Juniaca, a także dzisiaj usłyszeliśmy, że współpraca miedzy IATA a naszym rządem jest bardzo korzystna. Ponieważ widzimy, że polityka włączania branży, sektora w projekt CPK zaczyna dawać rezultaty" - powiedział Wild.

Przypomniał, że CPK konsultuje koncepcję portu lotniczego z największymi liniami lotniczymi świata w ramach komitetu ACC powołanego wspólnie z IATA. Kolejne spotkanie w ramach ACC zaplanowane jest w Warszawie na piątek, 18 października.

IATA zrzesza 290 linii lotniczych, w tym PLL LOT. Zapewnia ponad 82 proc. światowego ruchu lotniczego.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

autor: Aneta Oksiuta