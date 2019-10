Mike Pence jedzie do Turcji, by zabiegać o zawieszenie broni

Źródło: PAP

Wiceprezydent USA Mike Pence uda się w ciągu 24 godzin do Turcji, by zabiegać o zawieszenie broni między armią turecką a Kurdami w północno-wschodniej Syrii - poinformował we wtorek wysokiej rangi przedstawiciel amerykańskiej administracji.