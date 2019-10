Źródło: PAP

Zgodnie z opracowaniem połowa dzieci poniżej piątego roku życia nie otrzymuje niezbędnych witamin i składników odżywczych, co UNICEF nazwał "ukrytym głodem". 45 proc., w wieku od sześciu miesięcy do dwóch lat, nie je żadnych owoców ani warzyw, a prawie 60 proc. - jajek, nabiału, ryb ani mięsa.źródło: ShutterStock

Co najmniej co trzecie dziecko poniżej piątego roku życia na świecie jest niedożywione i nie rozwija się prawidłowo. Zwiększa to podatność na problemy zdrowotne - głosi opublikowany we wtorek raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).