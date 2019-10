O dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 317 tys. rolników. W tym roku zaliczki będą wyższe niż w poprzednich latach i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc. należnej kwoty, a w przypadku płatności obszarowych w ramach PROW - do 85 proc.

Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczna oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa) jest zakończenie kontroli administracyjnej. Przy zaliczkach dopłat bezpośrednich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu.

Jak mówił we wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Rafał Romanowski, w pierwszych dwóch dniach wypłat na konta rolników trafi 600 mln zł.

Wypłaty potrwają do końca listopada br., a od 2 grudnia do końca czerwca 2020 r. ARiMR będzie przekazywała rolnikom pozostała kwotę należności.

Pula środków przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15,2 mld zł. Na płatności obszarowe z PROW jest ok. 2,86 mld zł i o te pieniądze wnioskuje ok. 975 tys. rolników. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska