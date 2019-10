Marie Brizard spodziewa się 20-25 mln euro straty EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) spodziewa się skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie pomiędzy -20 mln euro a -25 mln euro w całym 2019 r., podała spółka.

"Od ogłoszenia strategicznego planu w marcu, wdrożono szereg decyzji strukturalnych, które mają stworzyć solidne fundamenty do przywrócenia zyskowności do 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Wdrożone zostały międzynarodowe synergie dystrybucyjne z COFEPP. Porto Pitters zostało sprzedane, a sprzedaż Sobieski Trade jest w toku, trwa też proces przebudowy sił sprzedażowych we Francji. Zostało również zawarte strategiczne partnerstwo dla dystrybucji marek grupy w Stanach Zjednoczonych, poinformowano.

"Wszystkie te decyzje zostały podjęte na bazie ich zdolności do tworzenia łańcucha wartości i alokowania zasobów finansowych grupy w działania generujące najwyższe możliwe zyski" - czytamy dalej.

Rynek wódki w Polsce pozostaje niezwykle konkurencyjny, co negatywnie wpływa na marżę brutto polskiej spółki z grupy. W tym kontekście, Marie Brizard Wine & Spirits rozważa wszystkie kroki niezbędne do zapewnienia odwrócenia sytuacji, podano również.

Marie Brizard Wine & Spirits opublikuje raport za III kw. 2019 roku 7 listopada.

Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.

(ISBnews)