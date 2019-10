Lokum Deweloper ma pozwolenie na użytkowanie IX etapu os. Lokum di Trevi



Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Lokum Deweloper ukończył realizację IX etapu osiedla Lokum di Trevi. Do użytku oddanych zostało 217 mieszkań, podała spółka. Grupa rozpoczęła przekazywanie lokali, co umożliwi rozpoznanie ich w wyniku finansowym bieżącego roku.

"Lokum di Trevi to największa inwestycja, jaką obecnie realizujemy. Osiedle powstaje na 10-hekatrowej działce, na dawnych terenach przemysłowych. Dzięki ich rewitalizacji sukcesywnie oddajemy do użytku mieszkańców świeżą przestrzeń miejską. W dziewięciu etapach inwestycji powstało już ponad 1 600 mieszkań, a kolejne 250 jest w trakcie budowy. O sukcesie osiedla świadczy niezmienne od lat zainteresowanie kupujących oraz tempo sprzedaży mieszkań. W zakończonym właśnie IX etapie właścicieli znalazło już 95% lokali" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

W ramach IX etapu inwestycji zrealizowano 217 mieszkań o metrażach od 26 do ponad 100 m2 i układzie od jednego do czterech pokoi, przy czym większość stanowią mieszkania 2- oraz 3-pokojowe.

W budowie jest jeszcze ostatni, X etap osiedla. Trwają również prace w dwóch innych inwestycjach Grupy Lokum Deweloper realizowanych we Wrocławiu: Lokum Vena położonej u zbiegu ulic Poniatowskiego, Prusa i Bema oraz Lokum Villa Nova przy ul. Jaskółczej na Kowalach, przypomniano.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)