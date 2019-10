Immofinanz podpisał umowy najmu na ponad 30 tys. m2 w Warszawie w II-III kw. br.



Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Immofinanz podpisał w Warszawie umowy wynajmu powierzchni biurowych na ponad 30 tys. m2 w II i III i kwartale br., podała spółka.

Około jedna trzecia z łącznej sumy dotyczy nowych najemców lub ekspansji tych już obecnych, wynajmujących powierzchnie w budynkach Immofinanz, natomiast pozostała cześć to przedłużenia bieżących kontraktów. Podpisane w tym czasie umowy rozłożyły się proporcjonalnie na budynki objęte marką myhive, jak i pozostałe nieruchomości, w tym Empark Mokotów Business Park, poinformowano.

"Nasi najemcy doceniają różnorodność portfela Immofinanz oraz to, że przez cały okres najmu jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na kliencie. Zwracają też uwagę na benefity i tzw. wartość dodaną jaką daje wynajmowanie powierzchni w budynkach pod marką myhive. Z naszej strony miło nam obserwować, jak ich działalność się rozwija, co w konsekwencji skutkuje koniecznością zwiększania zasobów ludzkich, a przez to także powierzchni w zajmowanych budynkach naszego portfela" - powiedziała Country Manager Operations Poland w Immofinanz Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.

Wśród nowych najemców jest jeden z czołowych krajowych graczy zajmujących się produkcją komponentów, materiałów chemicznych oraz elementów metali, który w zlokalizowanym przy Alejach Jerozolimskich budynku myhive Brama Zachodnia, wynajął ponad 1 000 m2. Wśród aktualnych klientów, którzy w związku ze swoim wzrostem organicznym zgłosili potrzebę wynajęcia dodatkowej powierzchni biurowej jest m.in. podmiot świadczący profesjonalne i kompleksowe rozwiązania informatyczne oraz usługi dla instytucji finansowych w Polsce i za granicą -

Proservice Finteco. Firma ta zwiększyła swoją powierzchnię w budynku Taurus, będącym częścią Empark Mokotów Business Park, o ponad 1 850 m2, wynika z komunikatu.

Zdecydowanie największe przedłużenie umowy dotyczy spółek z grupy Marsh & McLennan Companies. Najemca ten kontynuuje swoją umową w myhive Nimbus na powierzchni ponad 7 500 m2. Inne znaczące przedłużenie podpisane w omawianym okresie dotyczy Mylan Healthcare. Najemca pozostaje w mokotowskim myhive Park Postępu na łącznej powierzchni ponad 1 500 m2, podsumowano.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku. Jej skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 236,9 mln euro w 2018 r.

(ISBnews)