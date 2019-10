W nocie wydanej przez Kancelarię Premiera Włoch poinformowano, że Conte w czasie długiej rozmowy z Erdoganem zwrócił uwagę na "negatywne i kontrproduktywne rezultaty, jakie przynosi ta jednostronna inicjatywa, jeśli chodzi o kryzys humanitarny, cierpienie lokalnej ludności oraz jej eksodus".

Conte "stanowczo zachęcił do wycofania wojsk z tego obszaru, by uniknąć (...) zaprzepaszczenia wspólnej walki z Daesh, a także zaszkodzenia wysiłkom ONZ w dążeniu do rozwiązania politycznego" kryzysu w Syrii - głosi komunikat włoskiego rządu.

Premier podkreślił, iż "ochrona ludności cywilnej, już ciężko doświadczonej przez lata konfliktu oraz jego rozwiązanie są niezbywalnym priorytetem dla Włoch i całej wspólnoty międzynarodowej". Giuseppe Conte "kilkakrotnie wezwał prezydenta Erdogana, by odpowiedzialnie pełnił rolę geopolityczną i sojusznika w NATO, jaką Turcja zajmuje ze strategicznego punktu widzenia, w zbiorowym interesie stabilizacji całego regionu" - zrelacjonowała Kancelaria Premiera.

Od początku tureckiej ofensywy w Syrii, rozpoczętej 9 października władze Włoch domagają się jej natychmiastowego przerwania. Rząd wystąpił z propozycją wprowadzenia moratorium na sprzedaż broni Turcji.

