LPP zadebiutowało w Finlandii salonami wszystkich pięciu marek



Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - LPP zadebiutowało w Finlandii, podała spółka. Obecność wszystkich pięciu marek LPP w Mall of Tripla - jednym z najważniejszych centrum handlowych Helsinek - ma strategiczne znaczenie dla budowania rozpoznawalności w nowym regionie, ocenia LPP.

Mall of Tripla to największy obiekt handlowy w Finlandii. Wśród 250 punktów handlowych nie zabrakło także salonów polskich marek Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay, zajmujących łączną powierzchnię 6 520 m2, podano.

"Czynnikiem decydującym o otwarciu naszych salonów jest przede wszystkim atrakcyjność przestrzeni handlowej - dlatego podjęliśmy decyzję o debiucie wszystkich pięciu marek w Helsinkach. Centrum Mall of Tripla to świetnie skomunikowany, wielofunkcyjny obiekt, który daje nam potencjał dotarcia zarówno do Finów, jak i odwiedzających stolicę turystów. Debiutujące centrum ma szansę stać się najważniejszym punktem handlowym na mapie Finlandii" - skomentował wiceprezes LPP ds. finansowych Przemysław Lutkiewicz, cytowany w komunikacie.

Polski producent odzieży jest jedynym najemcą, który w wyniku udanych negocjacji otworzył w tym miejscu 5 salonów, wskazano.

"Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju sieci stacjonarnej chcemy, aby nasze marki pojawiały się w najważniejszych punktach handlowych na mapie Europy. Debiut w Finlandii jest kolejnym krokiem milowym. To rynek wymagający i hermetyczny, ale my lubimy wyzwania. Zwłaszcza jeśli stawką jest budowanie globalnej rozpoznawalności naszych marek" - dodał Lutkiewicz.

Po fińskim debiucie salony stacjonarne marek LPP działają już na 25 rynkach. W ostatnich miesiącach polski producent uruchomił także sprzedaż internetową na Ukrainie, która jest dla firmy 13. rynkiem e-commerce. W 2020 roku spółka planuje otwarcie pierwszych salonów stacjonarnych w Macedonii Północnej, czym umocni swoją pozycję w regionie Europy Południowo-Wschodniej, przypomniano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)