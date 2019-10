Enea Operator zainstalowała pierwsze analizatory jakości energii elektrycznej



Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Enea Operator zainstalowała pierwsze analizatory jakości energii elektrycznej w sieci, podała spółka. Urządzenia zostały zamontowane w stacji transformatorowej farmy fotowoltaicznej Gubin o mocy 1,5 MW.

Zespół pracowników Enei Operator po raz pierwszy instalował analizatory jakości energii elektrycznej, które oprócz pomiaru typowych parametrów jakości energii zwiększą zakres analiz o pasmo 2kHz-150kHz. Poszerzenie pasma sprawi, że operator będzie dysponował większą wiedzą o procesach zachodzących w sieci m.in. poprzez znajomość poziomu zakłóceń i ich wpływu na pracę urządzeń. Wiedza ta będzie przydatna do planowania inwestycji sieciowych oraz pozwoli lepiej zarządzać procesem przyłączania odnawialnych źródeł energii, poinformowano.

"System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii to jeden z trzech kluczowych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych obecnie przez Eneę Operator. Wpisuje się w strategiczne inicjatywy obszaru dystrybucji Grupy Enea. Implementacja wyników i produktów tego projektu będzie znaczącym krokiem w realizacji idei inteligentnych sieci tzw. smart grids" - powiedział wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki Wojciech Drożdż, cytowany w komunikacie.

Monitorowanie jakości energii elektrycznej przy pomocy analizatorów stanowi część prac realizowanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Eneę Operator. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Realizowany jest wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, a pracom badawczym przygląda się również uczestnik prestiżowego programu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie Lok Choon Long z Malezji, podano również.

"Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników wszystkie prace zaplanowane w projekcie realizowane są dotychczas zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez NCBiR. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że realizujemy obecnie prace, które nadają projektowi pierwszych fizycznych kształtów" - dodał dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator Grzegorz Marciniak.

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. W ubiegłym, rekordowym roku spółka dostarczyła ponad 19,9 TWh energii elektrycznej przy rekordowo niskim wskaźniku przerw wynoszącym 152 minuty. Inwestycje Enei Operator w bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy obsługiwanego regionu w ciągu ostatnich 5 lat sięgnęły łącznie kwoty 4,7 mld zł.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)