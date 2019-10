PGNiG OD uruchomił usługę 'Fotowoltaika dla firm'



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uruchomił usługę "Fotowoltaika dla firm", która obejmuje kompleksową realizację inwestycji, w tym doradztwo dotyczące doboru technologii i finansowania, a także przyłączenie do sieci.

"To jest, oczywiście, znak czasu, że przedsiębiorcy w Polsce mają swoje potrzeby i je komunikują. Jedną z takich zgłaszanych potrzeb była oferta OZE, np. paneli fotowoltaicznych. Gaz i fotowoltaika dają naszym klientom pakiet rozwiązań, które są potrzebne na rynku" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. handlu Maciej Woźniak podczas konferencji prasowej.

"Wychodzimy z założenia, że naszym obowiązkiem jest wyjść klientom naprzeciw i stąd oferta fotowoltaiki. Zaczynamy w obszarze klientów biznesowych, ponieważ ich zapotrzebowanie na ten produkt jest bardzo wysokie i chcemy je zaspokoić" - dodał prezes PGNiG OD Henryk Mucha.

Oferta kierowana jest do obecnych i przyszłych klientów PGNiG OD. Oferta będzie realizowana w modelu "pod klucz". Za realizację instalacji fotowoltaicznej, przyłączenie jej do sieci i uruchomienie będzie odpowiadać Polska Korporacja Fotowoltaiczna, która jest dystrybutorem firmy Corab - producenta fotowoltaicznych systemów instalacyjnych.

"W najbliższym czasie chcielibyśmy zaadresować ofertę do klientów indywidualnych. Myślimy tu o spółdzielniach mieszkaniowych, rolnikach, ale także o klastrach energii" - powiedział Marcin Olewnik, dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu w PGNiG OD.

Wskazał, że wprowadzenie oferty dla klientów indywidualnych możliwe jest już od I kw. 2020 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)