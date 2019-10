Tereny rolnicze i należące do kopalni Bogdanka pomogą Grupie Enea rozwijać energetykę odnawialną. Energia wytworzona na Lubelszczyźnie trafi w ramach umowy cPPA do kopalni Bogdanka wchodzącej w skład Grupy. Z kolei współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przyczyni się do powstania wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych.