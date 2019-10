Elemental Holding: W ofercie na sprzedaż akcji złożono zapisy na 21,7 mln akcji



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Tesla Recycling - spółka zależna Elemental Holding - w odpowiedzi na ofertę sprzedaży akcji emitenta, uzyskała zapisy na łącznie 21,7 mln akcji, stanowiących ok. 12,73% kapitału, podała spółka. Średnia stopa redukcji akcji w złożonych odpowiedziach na ofertę wyniosła 6,73%.

"W odpowiedzi na ofertę złożono oferty sprzedaży akcji emitenta opiewające łącznie na 21 700 000 akcji emitenta, stanowiących ok. 12,73% wszystkich akcji spółki. Średnia stopa redukcji akcji w złożonych odpowiedziach na ofertę wyniosła 6,73% (średnia stopa alokacji akcji - 93,27%)" - czytamy w komunikacie.

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji, na które złożono oferty sprzedaży przewidywane było na 21 października 2019 r., dodano także.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)