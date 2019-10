Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zatrudniło na stanowisku chief scientific officer (dyrektor ds. badań) doktora Rafała Kamińskiego, który ma wieloletnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych oraz w zarządzaniu zespołami naukowymi zdobyte w międzynarodowych firmach farmaceutycznych, podała spółka.



Bezpośrednio przed zatrudnieniem w OncoArendi Therapeutics dr Rafał Kamiński pracował dla globalnego giganta farmaceutycznego - szwajcarskiej grupy Roche.



"Dr Rafał Kaminski rozpocznie pracę w OncoArendi Therapeutics w wymiarze pełnego etatu w styczniu 2020 roku, jednak w międzyczasie zespół zarządzający OncoArendi wprowadza go już w zakres prowadzonych badań oraz długofalową strategię rozwoju firmy. Dr Kamiński będzie odpowiedzialny za kontynuację strategii rozwoju programów badawczych w firmie od etapu identyfikacji i walidacji nowych celów terapeutycznych poprzez rozwój kliniczny leków wczesnych faz do business development. Będzie miał również istotny wpływ na rozwój kadr B+R, strategię publikacyjną i nadzór na postępami w programach rozwoju nowych leków" - czytamy w komunikacie.



Stanowisko chief scientific officer to jedna z kluczowych ról zarządczych w firmie biotechnologicznej - z jednej strony wymagająca szerokiej wiedzy naukowej, rozumienia procesu odkrywania nowych leków i strategicznego myślenia, z drugiej wymagająca bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych, podkreślono.



"Rafał wnosi bogate doświadczenie z czołowych światowych firm farmaceutycznych (Roche, UCB Pharma). Objęcie przez niego stanowiska dyrektora ds. badań (chief scientific officer) jest owocem wieloletniego planu i strategii dalszego rozwoju OncoArendi. Planujemy też włączenie Rafała w działania w obszarze business development i oczekujemy, że po pierwszych kilku miesiącach aklimatyzacji w OncoArendi i w Polsce, po zatwierdzeniu jego kandydatury przez radę nadzorczą, dołączy do zarządu firmy" - powiedział prezes Onco Arendi Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.



OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.



