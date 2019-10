Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu zdecydują o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji i wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 19 listopada br.



"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Ergis (...) postanawia:



1) znieść dematerializację wszystkich akcji spółki, to jest łącznie 37.789.941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł każda, w tym:



a) 1 527 135 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,

b) 853 470 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

c) 4 026 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

d) 31 282 683 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

e) 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

będących obecnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (...) poprzez przywrócenie im formy dokumentu;



2) wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w projektach uchwał.



Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)