Grupa Kęty liczy na stabilizowanie się cen surowców, podtrzymuje prognozę na br.



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się, że ceny surowców powinny ustabilizować się w IV kw. 2019 r. i podtrzymuje prognozę całorocznych wyników, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski.

"Spodziewamy się otoczenia rynkowego, które być może ustabilizuje się nieco, jeśli chodzi o ceny surowców, ale nie będzie to z pewnością łatwy obszar, bo jeśli chodzi o konsumpcję to trendy, obawy co do stanu gospodarek się utrzymują" - powiedział Warpechowski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że IV kw. to zupełnie inny okres niż poprzednie ze względu na sezonowość. Wyniki sprzedaży będą niższe, ale zadowalające dla grupy, wskazał.

"Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to wydaje się, że mimo tych wyzwań, które w IV kw. nas dotykają, to prognoza, którą zaprezentowaliśmy, wydaje się być poziomem nadal dla nas spodziewanym" - dodał dyrektor finansowy.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)