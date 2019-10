Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Artur Osuchowski - członek zarządu Ciechu - złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie spółki ze skutkiem natychmiastowym, nie podając przyczyn rezygnacji, podała spółka.



Artur Osuchowski zasiadał w zarządzie Ciechu od 2 kwietnia 2008 roku.



Obecnie zarząd Ciechu działa w składzie dwuosobowym: prezes Dawid Jakubowicz oraz członek zarządu Mirosław Skowron.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)